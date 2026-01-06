César Rodas, la historia detrás de Mi Plegaria y su gira con Julio Iglesias

-

La historia del icónico cantante guatemalteco César Rodas del Valle, conocido artísticamente como César de Guatemala, está ligada a figuras internacionales como Julio Iglesias. Su sencillo "Mi Plegaria" se convirtió en un clásico internacional, con más de 300 mil copias vendidas.

Todo seguidor del cantante español Julio Iglesias posee, entre su colección de discos long play, un ejemplar del álbum América, editado por el sello Columbia en 1976.

Al abrirlo, si ha tenido la oportunidad de recorrer los sitios turísticos del país, reconocerá la fachada y el interior de la parroquia de Santo Tomás.

Las fotografías fueron tomadas durante la visita de Iglesias a Chichicastenango, Quiché, a sugerencia del cantante César Rodas del Valle, a quien conoció en Quetzaltenango.

En su época fue uno de los artistas guatemaltecos con mayor proyección en el extranjero. (Foto: Servando Conoz/Colaborador)

Ambos compartieron una gira por el país y, cuando Rodas estaba por subir a escena en el salón municipal altense, se dio cuenta de que solo había 12 espectadores.

Si bien pensó en cancelar el concierto, Iglesias lo convenció de que debían presentarse por respeto a quienes pagaron su entrada, y el recital pudo continuar.

Tal es la anécdota que se incorporó al historial del cantante, también conocido como César de Guatemala, nombre que recibió tras ser entrevistado por Don Francisco para la emisión chilena del programa Sábado Gigante.

Fue entrevistado por don Francisco en el programa televisivo "Sábado Gigante", en Chile, donde lo bautizó como César de Guatemala. (Foto: Servando Conoz/Colaborador)

Comienzos

César Rodas del Valle nació en la llamada Villa Turística el 1 de noviembre de 1942, y, como muchos jóvenes de la época, se sintió atraído por la música.

Su mayor éxito, titulado Mi plegaria, lo escribió cuando se encontraba en una playa mexicana, y la letra se le vino a la mente mientras contemplaba el firmamento.

Apenas consiguió con qué escribir, anotó las palabras: "Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo bien que es para ti".

César de Guatemala ganó un disco de oro en 1974 por vender 300 mil copias. (Foto: Servando Conoz/Colaborador)

El cantante estaba junto a uno de sus amigos; le echó una mano con los arreglos, quedaron contentos con el resultado, y pensaron en grabarla.

La pieza fue grabada en una caseta donde se podía registrar una canción por cinco pesos de la época, y fue colocada en una radio de la Ciudad de México.

Gustó tanto al emitirla, la comenzaron a pedir, y César Rodas pensó en una grabación formal tras recibir invitaciones a programas radiales y televisivos.

El cantante dio a conocer su pueblo natal a nivel internacional gracias a su reconocida melodía. (Foto: Servando Conoz/Colaborador)

El sencillo llegó a vender 300 mil copias, todo un hito para aquel entonces, y colocó a su autor en el sitial ocupado por otros artistas destacados, como Carlos del Llano y Leonel Vaccaro.

Con los años, Mi plegaria llegó a ser versionada por grupos como Los Bukis y solistas como Juanello, situándose como un clásico de la canción guatemalteca a nivel internacional.

Incursionó en los medios televisivos de la época. (Foto: Servando Conoz/Colaborador)

Cierre

César Rodas vivió en México de 1974 a 1991 y, a su regreso al país, fijó su residencia en su municipio natal, Chichicastenango.

Durante varios años trabajó como el conductor del programa de Talentos emitido en el canal 4 chichicasteco, hasta que se mudó a Antigua Guatemala.

Su salud se resintió al sufrir el derrame cerebral que obligó a internarlo en un centro asistencial capitalino, donde falleció el 27 de diciembre de 2018.