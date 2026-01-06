Lady Gaga y The Weeknd a cargo de la canción oficial del Mundial

Medios internacionales refuerzan el hecho de que Lady Gaga y The Weeknd podrían estar a cargo de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Recientemente se dijo que dos artistas de élite podrían ser los encargados de interpretar la canción oficial del torneo, generando conversación y apuntando a Lady Gaga y The Weeknd. La versión no confirmada se ha propagado con rapidez en redes sociales y medios especializados.
Aun no hay pronunciamiento oficial por parte de la FIFA o de los propios intérpretes, pero los aficionados ya celebran.
Su participación podría convertir la canción en un éxito global inmediato ya que ambos están en la cima de su carrera.
El tema oficial
Por ahora, la única canción oficial del Mundial avalada por la FIFA es el tema instrumental lanzado por el propio organismo, titulado "FIFA World Cup 26 Theme Song".
También se ha presentado melodías relacionadas con el torneo, como el de la cadena de televisión estadounidense para la comunidad hispana, Telemundo, que anunció su propia canción llamada "Somos Más", interpretada por Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi.