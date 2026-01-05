Compromiso total: las mejores frases del "Fantasma" Figueroa

-

El técnico chileno Marco Antonio Figueroa no se anda con rodeos y en su primera entrevista como entrenador de Comunicaciones, ya dejó claro lo que pretende al frente de la institución.

El "Fantasma" fue contundente, mostró conocimiento pleno de la crisis deportiva que vive la institución y envió mensajes certeros a sus jugadores.

Se plantea un equipo ofensivo, con jugadores comprometidos con la causa y promete que no van a jugar las edades, sino la calidad de cada uno.

Las frases

Su llegada

"Estoy feliz de tener esta revancha deportiva. Hace mucho tiempo soñé con este momento".

El Fantasma del 2001 al del 2025

"Si tengo que hacer una comparación del Marco Antonio Figueroa del 2001 al 2026, son 24 años de aprendizaje, ya tengo un cuerpo técnico armado. Ha cambiado mi metodología. La diferencia es un montón. Hay más experiencia. Soy un técnico projugador".

Su filosofía

"El equipo trabaja de media cancha para arriba. Somos de presión alta, pero no nos vamos a ir a regalar. Hacemos presión a la pérdida del balón".

Jugadores con capacidad

"No jugaré con edades, jugaré con futbolistas que estén a la altura de la institución. No necesitamos de algunos jugadores que jueguen bien a la pelota, de jugadores que tengan 10 o 15 años en la institución. Lo que necesitamos son jugadores con capacidad de revertir el mal momento".

Cambios en los entrenos

"Vamos a cambiar un poco todo. Queremos aprovechar la mañana para hacer trabajo en el estadio y por la tarde hacer gimnasio. Hay que volverlos a incentivar en el sentido del trabajo".

Lo que desea del jugador

"En cualquier institución deben tener un compromiso total. Estar en Comunicaciones es mucho mejor a estar en cualquier otro lado de la Liga Nacional. Cuando el jugador se pone la camiseta, tiene que tener compromiso total".

A la afición

"Se tienen que identificar con un equipo que va a tener una entrega total. La gente tiene que ilusionarse porque la palabra colista (estar en el último lugar) te tiene que doler. Nuestro compromiso es ir subiendo poco a poco. Le pido paciencia al aficionado".