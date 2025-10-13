Versión Impresa
Carlos Ramiro Lucero es el nuevo presidente en funciones del Organismo Judicial

  • Por Susana Manai
13 de octubre de 2025, 06:54
Fue elegido luego de una sesión extraordinaria del pleno. (Foto: Archivo/Soy502)

Durante la reunión no se presentaron nuevas propuestas para la elección del cargo. 

Carlos Rodimiro Lucero Paz, Magistrado Vocal I de la Corte Suprema de Justicia, quedó a cargo de la presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, según informó un comunicado oficial. 

Magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz. (Foto: Archivo/Soy502)
La sesión de pleno del domingo 12 de octubre, convocada para elegir nuevas autoridades, concluyó sin que se presentaran propuestas. Por esta razón, el magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado entregó el cargo de presidente, siguiendo lo que establece la ley.

Tras el cierre de la sesión, Carlos Rodimiro Lucero asumió funciones como presidente en funciones del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.

(Imagen: CSJ)
  • Últimas noticias de Guatemala

