Carlos Ramiro Lucero es el nuevo presidente en funciones del Organismo Judicial

Durante la reunión no se presentaron nuevas propuestas para la elección del cargo.
ARTÍCULO RELACIONADO: Magistrados elegirán a presidente en pleno extraordinario
Carlos Rodimiro Lucero Paz, Magistrado Vocal I de la Corte Suprema de Justicia, quedó a cargo de la presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, según informó un comunicado oficial.
La sesión de pleno del domingo 12 de octubre, convocada para elegir nuevas autoridades, concluyó sin que se presentaran propuestas. Por esta razón, el magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado entregó el cargo de presidente, siguiendo lo que establece la ley.
Tras el cierre de la sesión, Carlos Rodimiro Lucero asumió funciones como presidente en funciones del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.