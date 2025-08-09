Atacan a agente de seguridad en un negocio de la zona 13

El agente fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Un agente de seguridad de una empresa de repuestos, ubicada en la 6a. avenida 0-70, zona 13, fue atacado a tiros.
Bomberos Municipales acudieron al lugar y trasladaron a la víctima a la emergencia del Hospital Roosevelt, quien llevaba heridas en el brazo izquierdo y ojo izquierdos.
El agente fue identificado como Germán Pérez Mateo, de 61 años.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ya están en el lugar para realizar las investigaciones del caso.