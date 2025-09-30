Fallece maestra y estilista cerca de centro educativo en Masagua

La víctima fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario de Escuintla y falleció horas después.
Katherine Michell Soto Solares, de 27 años, resultó herida con varios impactos de bala tras un ataque armado ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla.
Según datos preliminares, la joven se encontraba dentro de un vehículo tipo picop cuando hombres armados se acercaron y dispararon de forma directa contra ella.
Los Bomberos Municipales Departamentales de Masagua indicaron que Katherine Michell se encontraba en estado de shock al momento de ser atendida.
Ademas, mencionaron que removieron una de las ventanas del vehículo para poder brindarle los primeros auxilios y luego trasladarla al Hospital Nacional de Escuintla en condición grave, donde horas después de su ingreso falleció debido a las múltiples heridas que presentaba.
Asimismo agregaron que, según testigos, el vehículo en el que se transportaba era blindado, sin embargo, los proyectiles lograron alcanzarla.
De manera preliminar, se conoce que Katherine Michell era maestra, estilista, empresaria y estudiante universitaria, originaria de Masagua.
Las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer el crimen de la joven.