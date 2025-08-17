Enfrentamiento armado deja dos personas sin vida este domingo

Las primeras versiones apuntan a que los fallecidos se dispararon entre sí.
Un ataque armado se registró este 17 de agosto en la aldea San Pablo, en el departamento de Zacapa, el cual dejó a dos hombres fallecidos.
Las víctimas fueron identificadas como: Christian José Cortez González de 43 años y Byron Harold Hernández Aldana de 23.
De acuerdo con medios locales, cerca de uno de los cuerpos se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros y junto al otro una calibre 22.