Enfrentamiento armado deja dos personas sin vida este domingo

  • Por Sucely Contreras
17 de agosto de 2025, 17:05
Dos hombres murieron en un ataque armado ocurrido este domingo en Zacapa. (Foto: Ilustrativa/Shutterstock)

Las primeras versiones apuntan a que los fallecidos se dispararon entre sí. 

Un ataque armado se registró este 17 de agosto en la aldea San Pablo, en el departamento de Zacapa, el cual dejó a dos hombres fallecidos.

Las víctimas fueron identificadas como: Christian José Cortez González de 43 años y Byron Harold Hernández Aldana de 23. 

Tiroteo en la aldea San Pablo, Zacapa, deja dos muertos. (Foto: BVoluntarios/Soy502)

De acuerdo con medios locales, cerca de uno de los cuerpos se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros y junto al otro una calibre 22. 

Dos hombres asesinados a tiros en la aldea San Pablo, Zacapa. (Foto: BVoluntarios/Soy502)

