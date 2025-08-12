Así fue el ataque armado tras una discusión en zona 14 (video)

La mañana de este martes 12 de agosto ocurrió un ataque armado en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, que dejó una persona fallecida.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una discusión entre el conductor de un vehículo y un motorista sobre la 6.ª avenida y 1.ª calle de la zona.

En la grabación se observa cómo el conductor de un automóvil blanco agrede al motorista y luego se retira del lugar.

Posteriormente, al llegar a la 2.ª calle y 6.ª avenida, el mismo conductor intercambia palabras con otro motorista que vestía una chaqueta azul.

Segundos después, el automovilista dispara desde el interior de su vehículo y el impacto agrede a un tercer motorista que pasaba por el área.

La víctima cayó a pocos metros y falleció sobre la vía pública.

El motorista circulaba por el área en medio de una discusión y recibió el impacto de la bala. (Foto: Bomberos Municipales)