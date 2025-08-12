Versión Impresa
Así fue el ataque armado tras una discusión en zona 14 (video)

  • Por Susana Manai
12 de agosto de 2025, 15:32
En la grabación se observa al conductor de un automóvil blanco agredir a un motorista durante la discusión.&nbsp; (Imagen: captura de pantalla)

En la grabación se observa al conductor de un automóvil blanco agredir a un motorista durante la discusión.  (Imagen: captura de pantalla)

Tras una persecución, las autoridades informaron que el responsable de dispar fue capturado.

La mañana de este martes 12 de agosto ocurrió un ataque armado en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, que dejó una persona fallecida.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una discusión entre el conductor de un vehículo y un motorista sobre la 6.ª avenida y 1.ª calle de la zona. 

Momentos antes del ataque armado. (Imagen: captura de pantalla)
Momentos antes del ataque armado. (Imagen: captura de pantalla)

En la grabación se observa cómo el conductor de un automóvil blanco agrede al motorista y luego se retira del lugar.  

Posteriormente, al llegar a la 2.ª calle y 6.ª avenida, el mismo conductor intercambia palabras con otro motorista que vestía una chaqueta azul. 

Segundos después, el automovilista dispara desde el interior de su vehículo y el impacto agrede a un tercer motorista que pasaba por el área.  

La víctima cayó a pocos metros y falleció sobre la vía pública.

El motorista circulaba por el área en medio de una discusión y recibió el impacto de la bala. (Foto: Bomberos Municipales)
El motorista circulaba por el área en medio de una discusión y recibió el impacto de la bala. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras el ataque, elementos de Águila de Integral 14, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) lograron ubicar el vehículo y capturar al presunto agresor, quien fue entregado a las autoridades competentes. 

(Imagen: captura de pantalla/X)
(Imagen: captura de pantalla/X)

