Tres personas mueren en un ataque armado en Amatitlán

Las víctimas se encontraban en el interior de una caseta confirmaron los cuerpos de socorro.

Dos mujeres y un hombre perdieron la vida al ser víctimas de un ataque armado ocurrido la tarde de este martes en una caseta ubicada la Calle Real del Lago, Amatitlán.

Según los Bomberos Voluntarios, fueron alertados de una emergencia y al llegar al lugar evaluaron a tres personas que presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Al ser evaluadas, se confirmó que ya no contaban con signos vitales y procedieron a llamar a fiscales del Ministerio Público (MP) para que comiencen con las investigaciones.

Las víctimas son dos mujeres y un hombre. (Foto: Bomberos Voluntarios / Soy502)

Según trascendió de manera no oficial, las víctimas serían Izza Aguilar y su pareja, Estuardo Montes.

La tercera víctima es una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificada.

Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar del ataque. (Foto: Bomberos Voluntarios / Soy502)

El ataque generó alarma entre comerciantes y transeúntes debido a que se trata de un área considerada turística y de constante movimiento.

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área, mientras los fiscales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y recabaron indicios que permitan establecer el motivo del crimen y dar con los responsables.