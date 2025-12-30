Guatemaltecos viajan hacia los departamentos por Año Nuevo

-

Los precios del pasaje se podrían incrementar durante el 31 de diciembre y Año Nuevo.

Muchos guatemaltecos aprovechan las celebraciones de Año Nuevo para retornar a sus lugares de origen, ya sea para disfrutar solamente de las tradiciones o bien, para quedarse más tiempo en los departamentos.

Este martes 30 de diciembre se ha mantenido una fluidez normal en las paradas de buses ubicadas en la 41 calle de la zona 8 de la ciudad de Guatemala. En este lugar, se abordan los buses extraurbanos que se dirigen hacia los diferentes departamentos del occidente del territorio nacional.

Los pasajeros viajan con varias equipajes para pasar las fiesta de Año Nuevo en sus lugares de origen. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

Los precios habituales son: hacia Sololá Q40, a Momostenago, Totonicapán o Quiché Q60, a Quetzaltenango de Q70 a Q80, a San Marcos Q100 y a Huehuetenango Q110. Sin embargo, entre el 31 de diciembre y el 2 de enero, estos precios tienden a incrementarse de Q20 a Q30 más, dependiendo el destino.

Los pasajeros abordan los buses que van hacia el occidente, en la 41 calle de la zona 8 capitalina. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

William, uno de los viajeros habló con Soy502 y comentó que, por motivos de trabajo se encuentra en la ciudad capital, pero este martes retornará a Totonicapán, a su lugar de origen.

Para regresar le ha tocado que pagar en otras ocasiones de Q60 a Q75 cuando encuentra bus directo, pero otras veces utiliza de los que llegan solamente a "cuatro caminos", donde le toca usar el servicio de taxi para llegar a su destino, gastando de Q125 a Q150.