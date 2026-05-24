Joven ciclista pierde la vida tras sufrir un ataque armado en la Petapa (video)

El joven recibió múltiples impactos de bala.
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Esta mañana de domingo 24 de mayo, un joven que se conducía a bordo de una bicicleta fue víctima de un ataque armado sobre la Avenida Petapa y 56 Calle, de la zona 12 capitalina.
Desconocidos le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido sobre la banqueta.
Bomberos Voluntarios acudieron a brindar asistencia. Pero, al llegar, confirmaron que el joven había fallecido.
La bicicleta y el cuerpo de la víctima quedaron sobre la vía pública, donde se hicieron presentes familiares.