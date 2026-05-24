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Joven ciclista pierde la vida tras sufrir un ataque armado en la Petapa (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de mayo de 2026, 10:44
El joven fue sorprendido por desconocidos que le dispararon.&nbsp;(Foto: archivo/Soy502)

El joven fue sorprendido por desconocidos que le dispararon. (Foto: archivo/Soy502)

El joven recibió múltiples impactos de bala.

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Esta mañana de domingo 24 de mayo, un joven que se conducía a bordo de una bicicleta fue víctima de un ataque armado sobre la Avenida Petapa y 56 Calle, de la zona 12 capitalina.

Desconocidos le dispararon en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido sobre la banqueta.

Bomberos Voluntarios acudieron a brindar asistencia. Pero, al llegar, confirmaron que el joven había fallecido.

La bicicleta y el cuerpo de la víctima quedaron sobre la vía pública, donde se hicieron presentes familiares.

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