Betsy, la maestra que murió en un ataque armado en Milpas Altas

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Los atacantes se hicieron pasar por vendedores de pan.

Autoridades identificaron a Betsy Lucía Sequen Herrera, de 29 años, quien fue víctima de un ataque armado en la zona 1 de Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez, la tarde del sábado 23 de mayo.

La víctima recibió múltiples disparos, por lo que Bomberos Municipales Departamentales la trasladaron a un hospital, donde falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Betsy fue recordada por su desempeño como maestra, madre de dos niños y por su participación activa en convites en la comunidad.

La Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas lamentó su muerte a través de una esquela.

El crimen

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Emilio "N", de 25 años, alias "Primo", y a su hijastro de 14 años, quienes son señalados de cometer el ataque armado contra la maestra.

PNC atrapa a presunto narcodistribuidor que disparó a investigadores#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/RBgSFLIcN6 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 24, 2026

Los señalados del crimen pretendían entregar pan a bordo de una motocicleta.

De esa manera, llegaron a la vivienda de la víctima, tocaron la puerta y cuando Betsy salió, le dispararon en repetidas ocasiones y luego se dieron a la fuga.

El pan quedó tirado frente a la vivienda de Betsy, quien murió tras los disparos recibidos. (Foto: RRSS)

Tras una persecución, la PNC los capturó y dijo que alias "el Primo" estaría sindicado a otros ataques similares en el municipio.