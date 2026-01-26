¡Emboscada y disparos! Alcalde de Los Amates sufre ataque armado en su contra

-

El alcalde fue atacado mientras se conducía con su esposa en un automóvil en la aldea El Rico, Izabal.

Durante la noche de este domingo 25 de enero, el alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Jordán y su esposa, Karla Salguero de Jordán, sufrieron un ataque armado cuando viajaban en su vehículo por la aldea El Rico, de la misma jurisdicción.

Desconocidos, a bordo de dos vehículos, emboscaron el auto del funcionario y dispararon en repetidas ocasiones, relató Salguero, quien resultó ileso del ataque.

Según relató Salguero, tras los disparos, los hombres se fugaron en dos vehículos, dejando al alcalde y a su esposa con crisis nerviosa.

Afortunadamente el alcalde y su esposa no sufrieron heridas. (Foto: Redes Sociales)

Una camioneta los seguía

Salguero explicó que una camioneta les seguía de cerca y les bocinaba. En el sector conocido como El Tipón, había otro vehículo detenido a media calle.

"La pasamos rápido pero empezaron a bocinarnos, esta vez las dos", comentó.

Tras el ataque, la PNC inició un rastreo para capturar a los responsables. Minutos más tarde aprehendieron a Harllan "N", de 35 años, Hugo "N", de 32 años, y Yanier "N", de 27 años.

Los capturados serán juzgados por la ley para esclarecer los hechos. (Foto: PNC)

Durante la inspección no se encontraron armas de fuego por lo que los policiales asumen que debieron desecharas durante la huída.

Asimismo se incautaron los vehículos que habrían usado para el ataque.