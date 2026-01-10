Ataque armado deja un herido y el tránsito es afectado en el Anillo Periférico

La persona herida fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: Conductor evita supuesto asalto en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal (video)
Una balacera se reportó la noche de este viernes 9 de enero en el Anillo Periférico, en la entrada a la Colonia Las Torres, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales acudieron a la emergencia y le brindaron atención prehospitalaria a Carlos Josué Reyes Arias, de 25 años, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Posteriormente, esta persona fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios, donde permanece en estado delicado.
En el lugar de los hechos, se coordinó la presencia de las autoridades correspondientes para recabar indicios y dar seguimiento a las investigaciones que permitan esclarecer las causas del ataque y dar con los responsables, indicaron los socorristas.
El tránsito se ha visto afectado en el sector, por lo que recomiendan conducir con precaución para evitar accidentes viales.