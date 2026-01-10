Ataque armado deja un herido y el tránsito es afectado en el Anillo Periférico

-

La persona herida fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial.

Una balacera se reportó la noche de este viernes 9 de enero en el Anillo Periférico, en la entrada a la Colonia Las Torres, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales acudieron a la emergencia y le brindaron atención prehospitalaria a Carlos Josué Reyes Arias, de 25 años, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Posteriormente, esta persona fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios, donde permanece en estado delicado.

#IncidenteArmado entrada a la Colonia Las Torres Anillo Periférico zona 7, ciudad un hombre de 25 años de edad resulta herido por proyectiles de arma de fuego, en estado delicado es trasladado @HospigenGT pic.twitter.com/auO99NwPVd — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 10, 2026

En el lugar de los hechos, se coordinó la presencia de las autoridades correspondientes para recabar indicios y dar seguimiento a las investigaciones que permitan esclarecer las causas del ataque y dar con los responsables, indicaron los socorristas.

El tránsito se ha visto afectado en el sector, por lo que recomiendan conducir con precaución para evitar accidentes viales.