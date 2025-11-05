Disparan contra vehículo en la Roosevelt y un hombre resulta herido

Un ataque armado se registró en la calzada Roosevelt y 34 avenida de la zona 11, dejando a un hombre herido por proyectil de arma de fuego.
Debido a este incidente, un hombre de 36 años que se conducía en una camioneta, sufrió heridas causadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, según indicaron los Bomberos Municipales.
Los socorristas atendieron y estabilizaron a esta persona para posteriormente trasladarla a la emergencia del Hospital Roosevelt.
En el lugar ha quedado el vehículo, el cual presenta perforaciones de proyectil de arma de fuego, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) realiza las diligencias correspondientes.
De momento se desconoce el motivo del ataque armado contra el tripulante de dicha camioneta y serán las autoridades correspondientes quienes investigarán el caso.
Mientras tanto, el conductor del vehículo fue atendido tras sufrir crisis nerviosa.