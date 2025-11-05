Accidente en bajada de Las Cañas en ruta Antigua Guatemala deja un fallecido

Un accidente se registró la mañana de este miércoles en el Km 37 de la ruta a Antigua Guatemala, específicamente en la conocida bajada de Las Cañas. El percance dejó como saldo una persona fallecida cuyo cuerpo quedó atrapado entre los restos del vehículo.
Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana a la altura del kilómetro 37, en la bajada de Las Cañas, sobre la ruta que conduce a Antigua Guatemala, dejó una persona fallecida.
Según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales de San Bartolomé Milpas Altas y Jocotenango, la víctima perdió la vida en el lugar a causa de la gravedad del impacto.
Las unidades de emergencia continúan en el área realizando las labores correspondientes.
Además, se informó que será necesario utilizar equipo de extricación vehicular para recuperar el cuerpo, que quedó atrapado entre los restos del vehículo involucrado.
Las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la víctima ni las causas del accidente.
Hasta el momento se reporta tránsito lento hacia el ingreso de la ciudad colonial.