Ataque armado deja un conductor herido en la calzada Roosevelt

El afectado fue trasladado al Hospital Roosevelt tras resultar herido de bala.
Un incidente armado se registró este viernes 12 de diciembre en la calzada Roosevelt y 2a. avenida, en la zona 7 capitalina, donde un hombre resultó herido.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria al conductor de un vehículo de dos ruedas, quien fue herido por proyectil de arma de fuego.
Debido a la gravedad de las heridas, los socorristas lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Se desconoce el motivo del ataque, pero la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes.