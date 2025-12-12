Versión Impresa
Ataque armado deja un conductor herido en la calzada Roosevelt

  • Por Geber Osorio
12 de diciembre de 2025, 13:04
Ciudad de Guatemala
El conductor fue trasladado al Hospital Roosevelt tras resultar herido de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El afectado fue trasladado al Hospital Roosevelt tras resultar herido de bala.

Un incidente armado se registró este viernes 12 de diciembre en la calzada Roosevelt y 2a. avenida, en la zona 7 capitalina, donde un hombre resultó herido.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria al conductor de un vehículo de dos ruedas, quien fue herido por proyectil de arma de fuego.

Debido a la gravedad de las heridas, los socorristas lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Se desconoce el motivo del ataque, pero la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

