¿Qué pasará con el hombre que rayó con una piedra el Templo II de Tikal en Petén?

  • Por Geber Osorio
11 de diciembre de 2025, 17:54
El hombre hizo los daños en el templo con una piedra. (Foto: archivo/Soy502)

El hombre fue detenido luego de haber sido captado cuando rayaba con una piedra el Tempo II de Tikal.

EN CONTEXTO: Captan a hombre rayando con una piedra el Templo II de Tikal en Petén (video)

El pasado lunes 8 de diciembre fue sorprendido Bacilio P, de 33 años, cuando realizaba un "grafiti" con una piedra en la estructura del Templo II, ubicado dentro del Parque Nacional Tikal, en Petén.

Por lo que fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) gracias a una denuncia puesta ante la División de Seguridad Turística.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, en coordinación con la PNC, puso a disposición del órgano jurisdiccional competente a Bacilio P., quien es señalado de cometer el delito de depredación de bienes culturales.

(Foto: PNC)
"Esta acción constituye un daño directo a un bien cultural protegido", señaló el Ministerio Público (MP), recordando que el Templo II de Tikal es patrimonio arqueológico de Guatemala, construido alrededor del año 700 d.C.

La PNC compartió por medio de sus redes sociales un video donde se logra captar al hombre cuando dañaba el templo.

  • Últimas noticias de Guatemala

