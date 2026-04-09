Violencia en zona 4: Ataque armado deja tres fallecidos y dos heridos

Por el momento, las víctimas no han sido identificadas.
OTRAS NOTICIAS: ¡Bloqueo! Manifestantes obstaculizan el paso en la ruta Interamericana
Una intensa balacera fue reportada la tarde de este jueves 9 de abril en la ruta 7 y vía 4, en la zona 4 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales fueron alertados y localizaron a cinco personas con heridas de bala, pero tres de ellas ya no contaban con signos vitales.
Las dos personas que resultaron heridas fueron asistidas por los socorristas, quienes les brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente las trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a vecinos y trabajadores del sector.