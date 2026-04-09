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Violencia en zona 4: Ataque armado deja tres fallecidos y dos heridos

  • Por Geber Osorio
09 de abril de 2026, 13:08
Ciudad de Guatemala
Tres fallecidos y dos heridos es el sado del incidente armado. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Tres fallecidos y dos heridos es el sado del incidente armado. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Por el momento, las víctimas no han sido identificadas. 

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Una intensa balacera fue reportada la tarde de este jueves 9 de abril en la ruta 7 y vía 4, en la zona 4 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados y localizaron a cinco personas con heridas de bala, pero tres de ellas ya no contaban con signos vitales.

Tres personas quedaron sin vida en el lugar de los hechos. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)
Tres personas quedaron sin vida en el lugar de los hechos. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Las dos personas que resultaron heridas fueron asistidas por los socorristas, quienes les brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente las trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a vecinos y trabajadores del sector.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)
Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

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