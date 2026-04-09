Violencia en zona 4: Ataque armado deja tres fallecidos y dos heridos

Una intensa balacera fue reportada la tarde de este jueves 9 de abril en la ruta 7 y vía 4, en la zona 4 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados y localizaron a cinco personas con heridas de bala, pero tres de ellas ya no contaban con signos vitales.

Tres personas quedaron sin vida en el lugar de los hechos. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Las dos personas que resultaron heridas fueron asistidas por los socorristas, quienes les brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente las trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a vecinos y trabajadores del sector.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)