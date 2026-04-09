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¡Bloqueo! Manifestantes obstaculizan el paso en la ruta Interamericana

  • Por Geber Osorio
09 de abril de 2026, 12:17
Manifestantes han bloqueado por completo el paso en la ruta Interamericana. (Foto: Tránsito Mixco)

Manifestantes han bloqueado por completo el paso en la ruta Interamericana. (Foto: Tránsito Mixco)

La carretera se encuentra bloqueada en ambos sentidos.

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Un grupo de personas se han reunido para manifestar y bloquear el paso vehicular en el kilómetro 19.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.

Según se dio a conocer de manera preliminar, estas personas son vecinos que protestan debido a la falta de agua en el sector.

La manifestación ha provocado congestionamiento, ya que ambas vías se encuentran obstaculizadas de momento.

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