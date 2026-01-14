Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Doble ataque armado deja tres fallecidos y un herido este martes, en zona 18

  • Con información de N. Valenzuela y O. Rivas / colaboradores
13 de enero de 2026, 20:06
Ciudad de Guatemala
Los dos incidentes armados se registraron en zona 18. (Foto: Óscar Rivas/colaborador)

Los dos incidentes armados se registraron en zona 18. (Foto: Óscar Rivas/colaborador)

Las autoridades han acordonado las escenas de los crímenes registrados este martes.

OTRAS NOTICIAS: Vehículo cae a hondonada bajo el puente Belice

Dos ataques armados casi de manera simultánea alarmaron a los vecinos de zona 18 cuando individuos desconocidos atacaron a cuatro personas, dejando como saldo tres fallecidas y una herida.

El primer ataque se suscitó en la colonia Villas de Casasola, ruta a La Pascua, que dejó sin vida a Mynor Ignacio Pérez Velásquez, de 18 años, y a Jonathan Rolando Culajay Chay, de 17.

Minutos después, se reportó otro hecho en la colonia Nueva Jerusalén donde dos mujeres fueron atacadas a tiros, una de ellas falleció y la otra fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por Bomberos Voluntarios.

Al cierre de esta edición, solo se conocía que una de las mujeres laborada como vendedora en un puesto de papas fritas, mientras que la otra estaba comprando al momento del ataque.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar