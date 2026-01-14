Doble ataque armado deja tres fallecidos y un herido este martes, en zona 18

Las autoridades han acordonado las escenas de los crímenes registrados este martes.
Dos ataques armados casi de manera simultánea alarmaron a los vecinos de zona 18 cuando individuos desconocidos atacaron a cuatro personas, dejando como saldo tres fallecidas y una herida.
El primer ataque se suscitó en la colonia Villas de Casasola, ruta a La Pascua, que dejó sin vida a Mynor Ignacio Pérez Velásquez, de 18 años, y a Jonathan Rolando Culajay Chay, de 17.
Minutos después, se reportó otro hecho en la colonia Nueva Jerusalén donde dos mujeres fueron atacadas a tiros, una de ellas falleció y la otra fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por Bomberos Voluntarios.
Al cierre de esta edición, solo se conocía que una de las mujeres laborada como vendedora en un puesto de papas fritas, mientras que la otra estaba comprando al momento del ataque.