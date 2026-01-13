Vehículo cae a hondonada bajo el puente Belice

El automóvil estuvo cerca de caer al fondo del barranco.
Un accidente de tránsito fue reportado la tarde de este martes 13 de enero en la parte baja del puente Belice.
Por motivos que se desconocen, el conductor de un vehículo perdió el control y cayó a una hondonada, y estuvo cerca de caer al barranco.
Bomberos Municipales arribaron al lugar de los hechos, donde lograron asistir a los tripulantes del automotor, el cual sufrió daños materiales.
De momento se está a la espera de rescatar este automóvil. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra en el lugar para agilizar el tránsito.