Ataque armado deja dos fallecidos en Santa Lucía Los Ocotes (video)

Dos hombres se trasladaban en un vehículo cuando los asesinaron con arma de fuego.
OTRAS NOTICIAS: Las imágenes posteriores del enfrentamiento armado en la calzada San Juan
Un ataque armado se registró durante las primeras horas de este jueves en el kilómetro 14 de la ruta que conduce a Santa Lucía Los Ocotes, donde dos personas quedaron fallecidas en el lugar.
De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos Voluntarios, al llegar a la escena los socorristas evaluaron a las víctimas, confirmando que ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Se trata de dos hombres que posteriormente fueron identificados por familiares, como Emanuel Eliazar Ramírez Chután, de 22 años, y José Luis Martínez Hurtado, de 33.
Elementos de seguridad acordonan el área para preservar la escena, mientras que las autoridades correspondientes inician las diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.
En la siguiente imagen se puede observar que una persona está reconociendo a su familiar y en el suelo se identificaron casquillos que quedaron tirados tras el ataque.