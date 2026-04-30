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Ataque armado deja dos heridos este miércoles en zona 18

  • Por Geber Osorio
29 de abril de 2026, 19:46
Ciudad de Guatemala
Las víctimas son dos hombres que sufrieron heridas de bala. (Foto: Archivo/Soy502)

Las víctimas son dos hombres que sufrieron heridas de bala. (Foto: Archivo/Soy502)

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.

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Un incidente armado, que dejó a dos hombres heridos ocurrió este miércoles 29 de abril en el asentamiento El Cerrito, en la zona 18 de la ciudad capital.

Una de las víctimas llegó por sus propios medios a pedir auxilio a la sede de la 50 compañía de los Bomberos Voluntarios, ubicada en la colonia El Paraíso II, en la misma zona.

Mientras, el segundo herido fue atendido por los socorristas en el lugar de los hechos.

Luego de que ambas personas fueran estabilizadas, se procedió con su traslado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, según indicó el cuerpo bomberil.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De momento las víctimas no ha sido identificadas.

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