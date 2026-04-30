Ciberataques: Gobierno dice tomar acciones integrales para afrontar incidentes

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Durante este mes se han reportado múltiples ataques cibernéticos en algunas de las instituciones del Estado.

El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado este miércoles 29 de abril con respecto a los recientes ataques cibernéticos detectados en las distintas instituciones del Estado.

Las autoridades indicaron que desde el primer momento se activaron los protocolos nacionales de respuesta, "adoptando medidas técnicas y organizativas para contener su impacto, proteger la información y reforzar la seguridad de los sistemas detectados", dice el comunicado.

Además, se menciona que, se mantiene un monitoreo permanente y una coordinación interinstitucional orientada a identificar, contener y mitigar cualquier actividad maliciosa.

De momento, no se registra una afectación directa a los servicios públicos esenciales, según explicó el Gobierno.

Entre otras acciones de las autoridades, se giraron instrucciones a todas las entidades públicas para fortalecer sus controles de seguridad, así como reducir superficies de exposición y reforzar sus capacidades de respuesta ante incidentes similares.

También, se están implementando acciones estratégicas con acompañamiento internacional, en el marco de alianzas de cooperación con países socios como España, Estados Unidos y la República de China (Taiwán) orientadas al fortalecimiento sostenido de las capacidades nacionales en materia de ciberseguridad, según informaron las autoridades.

Estamos tomando acciones integrales para afrontar los incidentes de ciberseguridad detectados recientemente. ‍ pic.twitter.com/QdS1Gnz9wU — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) April 29, 2026

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Ciberataques

En los últimos días se han reportado múltiples ataques cibernéticos en distintas instituciones del Estado, siendo el primer caso en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) del Ministerio de la Defensa.

Según la información oficial el ataque implicó la alteración automatizada de credenciales y el compromiso de mecanismos de autenticación en servicios de almacenamiento.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) también confirmó que identificaron un ataque cibernético dirigido al Laboratorio Nacional de Salud, pero que el mismo logró ser contenido y no existe evidencia de vulneración de datos sensibles.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) confirmó mediante un comunicado que la plataforma digital Tu Empleo fue objeto de un ataque cibernético dirigido al software que gestiona este servicio.

Esta falla fue mitigada mediante la implementación de ajustes técnicos orientados a fortalecer la protección de la plataforma, precisó la cartera.

En foros de hackers por el supuesto líder del grupo de ciberdelincuentes que habrían atacado sitios oficiales gubernamentales lanzó una amenaza a la nación.



Foto: @luisassardo pic.twitter.com/az3F2ioEXN — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 28, 2026

La plataforma y herramienta de inteligencia de ciberamenazas Vecert Analyzer, que recientemente dio a conocer los ataques a sitios electrónicos de instituciones públicas de Guatemala (Usac, Mintrab, entre otros), alertó de una vulneración crítica a los sistemas del Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Aunque, la información fue rechazada por el Renap y la SAT quien asegura que "al momento, no presentan ninguna incidencia".