Ataque armado deja dos jóvenes heridos en barrio El Gallito

-

Las víctimas fueron trasladadas a la emergencia de un centro asistencial.

Dos hombres fueron atacados este martes 20 de enero en la 6a. avenida y 12 calle "C", en el interior del barrio El Gallito, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Voluntarios acudieron al llamado luego de que se reportara esta emergencia y al llegar al lugar encontraron a dos jóvenes heridos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Las víctimas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, por lo tanto los socorristas les brindaron atención prehospitalaria y fueron estabilizados.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el cuerpo de bomberos los trasladó a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde fueron identificados como: Jefry Ivan Huertas Canté, de 22 años, y Dereck de Jesús Pacheco Cano, de 18.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

De momento se desconoce el motivo del ataque y serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de investigar este hecho de violencia.