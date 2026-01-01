Versión Impresa
Ataque armado deja dos jóvenes heridos este 1 de enero en Mixco

  • Por Geber Osorio
01 de enero de 2026, 10:58
El hecho de violencia se originó en el interior de una vivienda. (Foto ilustrativa: istock)

El hecho de violencia se registró en el interior de una vivienda en cercanías a un destacamento de la PNC en Mixco.

Un ataque armado fue reportado la mañana de este 1 de enero en la 30 avenida final, en la colonia Carolingia, en la zona 6 de Mixco.

Bomberos Voluntarios fueron alertados por esta emergencia y al llegar al lugar localizaron a dos jóvenes de 19 años con múltiples heridas.

Debido a estas heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, ambas personas fueron trasladadas al hospital San Juan de Dios por los socorristas.

Según se dio a conocer, el incidente armado se ejecutó en el interior de una vivienda en cercanías a la estación de la Policía Nacional Civil (PNC), al final del bulevar El Caminero.

