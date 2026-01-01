Incendio deja varios vehículos calcinados este 1 de enero

Bomberos voluntarios del puerto de San José sofocaron un incendio en el interior del condominio reconocido en Puerta de Hierro (San Marino), área de Punta Vela.



El incendio consumió vehículos, cuatrimotos, moto acuática, vehículo tipo mulitas, un rancho y una habitación. pic.twitter.com/7xJVG2dBBv