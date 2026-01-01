Incendio deja varios vehículos calcinados este 1 de enero

El siniestro se originó durante la celebración del Año Nuevo 2026, en el Puerto de San José, Escuintla.
Un incendio se registró en el interior de un condominio ubicado en San Marino, en el área de Punta Vela, en Puerto de San José, Escuintla.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para atender la emergencia, quienes lograron apagar las llamas y controlar el fuego por completo.
Debido al incendio varios vehículos quedaron calcinados, entre ellos dos automóviles, cuatrimotos, moto acuática y un vehículo tipo "mulita".
Además, un rancho y una habitación resultaron afectados tras este siniestro que se suscitó durante la madrugada de este 1 de enero.