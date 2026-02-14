Ataque armado deja dos mujeres heridas este viernes en zona 5

-

Ambas mujeres fueron atacadas a balazos por desconocidos y socorristas las trasladaron en estado delicado a un centro asistencial.

La noche de este viernes 13 de febrero se registró un incidente armado en la 15 calle final de la colonia 5 de Octubre, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar de los hechos encontraron a dos mujeres heridas por proyectil de arma de fuego.

Una de ellas presenta heridas en el cráneo y en el hombro izquierdo, mientras que la otra víctima sufrió las heridas en ambas piernas y en el cráneo, según indicaron los socorristas.

Los socorristas trasladaron a ambas víctimas a un centro asistencial de manera urgente. (Foto: Bomberos Municipales)

Estas mujeres aún no han sido identificadas y fueron trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que las autoridades investigarán lo sucedido.