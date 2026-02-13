Delincuentes asaltan bus y golpean con un arma a un pasajero en la zona 8

El pasajero se lanzó del autobús en movimiento luego de ser golpeado por los asaltantes.
Un asalto en un autobús fue reportado la tarde de este viernes 13 de febrero sobre el bulevar Liberación, en la zona 8 de la ciudad capital.
Según indicó uno de los pasajeros, él fue víctima de los delincuentes que se subieron al bus a cometer los robos, en donde lo golpearon con una pistola.
Ante esta situación, este pasajero decidió tirarse del autobús en movimiento, por lo que fue auxiliado por socorristas, Policía Municipal de Tránsito (PMT) y Policía Nacional Civil (PNC).
A pesar de la intervención de las autoridades, no se logró dar con los malhechores, informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.