Delincuentes asaltan bus y golpean con un arma a un pasajero en la zona 8

  • Por Geber Osorio
13 de febrero de 2026, 17:13
Ciudad de Guatemala
Los asaltante se subieron a un autobús para robarse sus pertenencias a los pasajeros. (Foto ilustrativa: istock)

Los asaltante se subieron a un autobús para robarse sus pertenencias a los pasajeros. (Foto ilustrativa: istock)

El pasajero se lanzó del autobús en movimiento luego de ser golpeado por los asaltantes.

Un asalto en un autobús fue reportado la tarde de este viernes 13 de febrero sobre el bulevar Liberación, en la zona 8 de la ciudad capital.

Según indicó uno de los pasajeros, él fue víctima de los delincuentes que se subieron al bus a cometer los robos, en donde lo golpearon con una pistola.

Ante esta situación, este pasajero decidió tirarse del autobús en movimiento, por lo que fue auxiliado por socorristas, Policía Municipal de Tránsito (PMT) y Policía Nacional Civil (PNC).

A pesar de la intervención de las autoridades, no se logró dar con los malhechores, informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

El pasajero que fue víctima de los asaltantes le explica lo sucedido a un agente policial. (Foto: Amílcar Montejo)
El pasajero que fue víctima de los asaltantes le explica lo sucedido a un agente policial. (Foto: Amílcar Montejo)

