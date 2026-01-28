Por un asalto: Ataque armado deja un fallecido en la calzada San Juan

La víctima mortal fue hallada en el interior de un bus extraurbano frente a una comisaría de la PNC.
Un ataque armado fue reportado la tarde de este miércoles 28 de enero sobre la calzada San Juan frente a la colonia Monserrat 1, en la zona 4 de Mixco.
De manera preliminar se dio a conocer que un asalto habría ocasionado el hecho de violencia, en el que quedó una persona fallecida en el interior de un bus extraurbano, pero de momento se desconoce quién es la víctima mortal.
El Ministerio Público (MP) se presentó frente a la comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que se ha visto afectado el carril derecho con dirección hacia el occidente.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco trabaja en la regulación vehicular del sector.
MP realiza diligencias, tráfico es lento hacia occidente.