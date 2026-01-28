Por un asalto: Ataque armado deja un fallecido en la calzada San Juan

-

La víctima mortal fue hallada en el interior de un bus extraurbano frente a una comisaría de la PNC.

Un ataque armado fue reportado la tarde de este miércoles 28 de enero sobre la calzada San Juan frente a la colonia Monserrat 1, en la zona 4 de Mixco.

De manera preliminar se dio a conocer que un asalto habría ocasionado el hecho de violencia, en el que quedó una persona fallecida en el interior de un bus extraurbano, pero de momento se desconoce quién es la víctima mortal.

Hay una persona muerta dentro de un bus extraurbano sobre calzada San Juan 00-27 zona 4 de Mixco, frente a colonia Monserrat 1.



MP realiza diligencias, tráfico es lento hacia occidente. #TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT… pic.twitter.com/4r0h5qG9OT — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) January 28, 2026

El Ministerio Público (MP) se presentó frente a la comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que se ha visto afectado el carril derecho con dirección hacia el occidente.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco trabaja en la regulación vehicular del sector.

Unidad del Ministerio Público se hace presente frente a la Comisaría 16 de Calzada San Juan, debido a una persona fallecida, afectando carril derecho, agentes PMT trabajan en la regulación vehicular del sector. #TránsitoMixco pic.twitter.com/4pHJgfxulV — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) January 28, 2026

