Ataque armado deja un fallecido en un campo de fútbol

Un violento ataque armado sacudió la tarde de este miércoles la zona 18 de la ciudad de Guatemala, específicamente en los campos de futbol de la colonia Nueva Jerusalén.
Un ataque armado se registró la tarde de este miércoles 19 de noviembre en los campos de fútbol de la colonia Nueva Jerusalén, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
El oficial Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios, indicó que arribaron al lugar tras haber sido alarmados por esta emergencia.
Sin embargo, Lemus mencionó que la víctima ya no contaba con signos vitales por heridas de proyectil de arma de fuego en el área del cráneo.
Esta persona fue identificada como: Jorge Alejandro Méndez, de 30 años, según los familiares que se hicieron presentes a la escena del crimen, señaló Lemus.
El motivo de este acto criminal se desconoce, por lo que las autoridades correspondientes se encargarán de determinar las causas del mismo.