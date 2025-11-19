Incendio consume una cohetería en Ciudad Vieja (video)

-

Un incendio de grandes proporciones se ha registrado la tarde de este miércoles 19 de noviembre, en la zona 6 de Ciudad Vieja, en Sacatepéquez.

Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia, quienes indicaron que el hecho se suscitó en el interior de una vivienda y venta de juegos pirotécnicos.

Con el apoyo de unidades contra incendios y vecinos del sector, se logró sofocar las llamas en su totalidad, según indicaron los socorristas.

De esta manera se evitó la propagación hacia las otras viviendas que se encuentran en las cercanías.

Asimismo, los bomberos atendieron a personas que sufrieron crisis nerviosa tras encontrarse en el lugar de la emergencia.

EmergenciaCBMD | INCENDIO ESTRUCTURAL



Zona 6 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, se registra un incendio en el interior de una vivienda y venta de pirotecnia.



Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones del sector se desplegaron al lugar con unidades contra incendios,… pic.twitter.com/QBunSwTr09 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) November 19, 2025

Mira aquí los videos:

En las imágenes se observa que en gran parte de este inmueble ha quedado quemado, por lo que se han tenido pérdidas materiales.

En otro de los videos se observa que desde larga distancia se podía ver el humo que salía expulsado hacia arriba, donde las llamas alarmaron a los vecinos.