Ataque armado deja un fallecido este miércoles en Villa Nueva

  • Por Geber Osorio
07 de enero de 2026, 12:34
La víctima fue atacada cuando se movilizaba en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima fue atacada en plena vía pública mientras se movilizaba en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.

Un incidente armado fue reportado este miércoles 7 de enero en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.

Al lugar arribaron los Bomberos Municipales Departamentales y constataron que un hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima se transportaba en un vehículo de dos ruedas y presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, según indicaron los socorristas.

La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: Asonbomd)
Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las respectivas diligencias de ley y también que se identifique a la víctima.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia y la escena del crimen quedó acordonada por las autoridades.

