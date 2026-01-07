Ataque armado deja un fallecido este miércoles en Villa Nueva

La víctima fue atacada en plena vía pública mientras se movilizaba en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.
Un incidente armado fue reportado este miércoles 7 de enero en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.
Al lugar arribaron los Bomberos Municipales Departamentales y constataron que un hombre ya no contaba con signos vitales.
La víctima se transportaba en un vehículo de dos ruedas y presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, según indicaron los socorristas.
Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las respectivas diligencias de ley y también que se identifique a la víctima.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia y la escena del crimen quedó acordonada por las autoridades.