Ataque armado deja un fallecido este miércoles en Villa Nueva

- La víctima fue atacada en plena vía pública mientras se movilizaba en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva. OTRAS NOTICIAS: Cisterna cargada de combustible vuelca en ruta Interamericana Un incidente armado fue reportado este miércoles 7 de enero en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva. Al lugar arribaron los Bomberos Municipales Departamentales y constataron que un hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima se transportaba en un vehículo de dos ruedas y presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, según indicaron los socorristas. La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: Asonbomd) Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las respectivas diligencias de ley y también que se identifique a la víctima. De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia y la escena del crimen quedó acordonada por las autoridades.