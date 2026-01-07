Versión Impresa
Cisterna cargada de combustible vuelca en ruta Interamericana

  • Por Reychel Méndez
07 de enero de 2026, 09:56
Socorristas acudieron al lugar para brindar apoyo. (Foto: CBV)

El transporte derrapó y quedó volcado a un costado de la carretera. 

Una cisterna cargada de combustible se movilizaba en la ruta Interamericana cuando en el kilómetro 104 perdió el control y quedó volcado a un costado de la calle

Al lugar acudieron varias compañías del cuerpo de Bomberos Voluntarios Departamentales de Chupol y Los encuentros, con motobombas ya que se les notificó que hubo derrame de combustible.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al piloto, quien presentaba crisis nerviosa. 

