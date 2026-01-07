Cisterna cargada de combustible vuelca en ruta Interamericana

El transporte derrapó y quedó volcado a un costado de la carretera.
OTRAS NOTICIAS: Tráiler derriba un poste eléctrico e impacta con separadores de carril en Villa Nueva
Una cisterna cargada de combustible se movilizaba en la ruta Interamericana cuando en el kilómetro 104 perdió el control y quedó volcado a un costado de la calle
Al lugar acudieron varias compañías del cuerpo de Bomberos Voluntarios Departamentales de Chupol y Los encuentros, con motobombas ya que se les notificó que hubo derrame de combustible.
Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al piloto, quien presentaba crisis nerviosa.