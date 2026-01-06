Ataque armado deja un fallecido frente a su vivienda en zona 21

La víctima fue identificada por sus familiares, quienes mencionaron que esta persona fue atacada frente a su vivienda.
Un incidente armado se registró este martes 6 de enero en la 5a. avenida y 2a. calle de la colonia Guajitos, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar constataron que se trataba de un hombre de 37 años, quien ya no contaba con signos vitales.
La víctima fue identificada como: Israel Velásquez González, quien se encontraba enfrente de su vivienda, según mencionaron sus familiares.
"Al realizarle la evaluación primaria se constató que esta persona había fallecido, a causa de heridas de arma de fuego en el cráneo", detalló José Santizo, portavoz de los Bomberos Municipales.
Hasta el momento se investigan los motivos de este hecho de violencia, indicó la Policía Nacional Civil (PNC), quien acordonó el área junto con el Ministerio Público (MP).
