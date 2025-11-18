Violencia en Chinautla: Ataque armado deja un fallecido y un herido

Un grave ataque armado se registró este martes en el callejón 18 de la aldea El Durazno, Chinautla, dejando un trágico saldo de un hombre muerto y otro herido por proyectiles de arma de fuego.
Un incidente armado se registró este martes 18 de noviembre en el callejón 18 de la aldea El Durazno, en Chinautla.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia tras haber sido alertados por vecinos del sector, donde localizaron un hombre sin signos vitales.
Asimismo, en el lugar se encontraba otro hombre con múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, según indicaron los socorristas.
Ambas víctimas aún no han sido identificadas. Se desconoce el motivo de este hecho de violencia, donde también ha quedado un mototaxi.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen, donde se espera que el Ministerio Público (MP) realice las diligencias y determinar el motivo de los hechos.