Capturan a presunto extorsionista durante allanamiento en Mixco

La aprehensión se concretó durante un allanamiento debido a que el sujeto tenía activas dos órdenes de captura emitidas por juzgados distintos.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha reportado la detención de Edwin "N", de 27 años, este martes 18 de noviembre en la zona 3 de Mixco.
La aprehensión se ejecutó tras un allanamiento por dos órdenes de captura, las cuales fueron emitidas el 11 y 17 de noviembre del presente año.
Dichas órdenes se dieron en distintos municipios, una de ellas fue hecha por un juzgado de Mixco y la otra por un juzgado de Guatemala, según indicaron las autoridades.
Esta detención se logró por medio de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC.
Posteriormente, Edwin "N" fue puesto a disposición del tribunal competente para que se esclarezca su situación legal.