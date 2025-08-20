Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hombre muere en ataque armado en el interior de un hotel

  • Por Geber Osorio
19 de agosto de 2025, 18:00
Una persona murió tras un ataque armado en el interior de un hotel de la zona 6. (Foto: Óscar Rivas /colaborador)

Una persona murió tras un ataque armado en el interior de un hotel de la zona 6. (Foto: Óscar Rivas /colaborador)

Los hechos ocurrieron en la zona 6 capitalina y el hallazgo se efectuó en el segundo nivel del mencionado inmueble. 

OTRAS NOTICIAS: La mujer que fue a tramitar sus antecedentes y terminó capturada

En la 6ta. calle "A" y 18 avenida "A" de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, se reportó un ataque armado, el cual dejó a una persona sin vida, la tarde de este 19 de agosto.

La víctima fue identificada como Carmen Reinaldo Silva Mejía, de 71 años, según indicaron familiares que llegaron al lugar de los hechos.

Aparentemente el ahora fallecido, fue atacado en el sótano de un hotel ubicado en la dirección mencionada y estando herido subió al segundo nivel para solicitar ayuda.

Agentes de la PNC y del MP investigan hecho ocurrido. (Foto: Óscar Rivas / Nuestro Diario)
Agentes de la PNC y del MP investigan hecho ocurrido. (Foto: Óscar Rivas / Nuestro Diario)

El ataque

Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes a su llegada confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Por el momento se desconoce el motivo del ataque armado contra Silva Mejía. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), acudieron al lugar para obtener evidencias e investigar lo sucedido.

Con información de Eunise Valdez / Nuestro Diario.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar