Hombre muere en ataque armado en el interior de un hotel

Los hechos ocurrieron en la zona 6 capitalina y el hallazgo se efectuó en el segundo nivel del mencionado inmueble.
En la 6ta. calle "A" y 18 avenida "A" de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, se reportó un ataque armado, el cual dejó a una persona sin vida, la tarde de este 19 de agosto.
La víctima fue identificada como Carmen Reinaldo Silva Mejía, de 71 años, según indicaron familiares que llegaron al lugar de los hechos.
Aparentemente el ahora fallecido, fue atacado en el sótano de un hotel ubicado en la dirección mencionada y estando herido subió al segundo nivel para solicitar ayuda.
El ataque
Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes a su llegada confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Por el momento se desconoce el motivo del ataque armado contra Silva Mejía. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), acudieron al lugar para obtener evidencias e investigar lo sucedido.
Con información de Eunise Valdez / Nuestro Diario.