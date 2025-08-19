La mujer que fue a tramitar sus antecedentes y terminó capturada

-

Las autoridades indicaron que tenía pendientes cuatro órdenes de detención.

Una mujer identificada como: Marta "N" de 45 años, fue capturada en las oficinas de emisión de antecedentes policiales de la comisaría de Escuintla, esto cuando intentaba tramitar dicho documento.

Al momento de ser identificada y verificar sus datos en el sistema, se verificó que tenía cuatro órdenes de captura vigentes en su contra, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

Capturada es solicitada por cuatro juzgados por delito de extorsión. (Foto: PNC)

Acusada de extorsión

Marta era requerida por varios juzgados. Entre ellos, el de Huehuetenango, Retalhuleu y Alta Verapaz, todos la buscaban por el delito de extorsión, con órdenes emitidas en el presente año.

La detenida fue puesta a disposición de un juzgado para que resuelva su situación legal.