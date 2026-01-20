Presunto terrorista muere durante nuevo ataque contra la PNC

La balacera se reportó dentro de un residencial de Villa Nueva, donde falleció un presunto terrorista.
Un nuevo ataque armado contra la Policía Nacional Civil (PNC) se registró la tarde de este lunes 19 de enero en residenciales Terranova, en zona 6 Villa Nueva.
Bomberos Municipales fueron alertados y al arribar al lugar de los hechos localizaron a un hombre de 33 años que ya no contaba con signos vitales.
En el lugar ha quedado un automóvil de color negro, a unos metros de donde quedó el presunto terrorista fallecido tras ser abatido a disparos por la PNC.
Se ha acordonado la escena del crimen y se está a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley.