¡Pelea por la vía! Ataque armado deja un fallecido en Suchitepéquez (video)

Todo habría iniciado por una discusión en el tránsito.
En horas de la mañana de este martes 14 de octubre, se registró un ataque armado en la zona 1 de Suchitepéquez.
El ayudante de un bus se bajó y discutió con un sujeto que lo atacó a balazos.
El hecho se registró en la entrada San Antonio.
Según testigos, ambos venían discutiendo hasta llegar a un costado de la iglesia católica del lugar, donde ocurrió el ataque.
De inmediato aparecen agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y detienen al hombre armado, quien fue remitido a la Comisaría 33 de Mazatenango.