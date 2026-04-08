Ataque armado deja un herido en la zona 10 este miércoles

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La víctima se encontraba en el interior de un vehículo.

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Un incidente armado se registró la tarde de este miércoles 8 de abril en la 20 calle y 6a. avenida de la zona 10 capitalina.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que un hombre resultara herido, por lo que los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar de los hechos.

Según indicaron los bomberos, la víctima es Cristian Alexander Macario Pérez, de 38 años, quien se encontraba con heridas de bala en el interior de un picop.

Un hombre de aproximadamente 30 años resulta herido tras un ataque armado en la 20 calle y 6a. avenida de la zona 10 capitalina.



: Bomberos Municipales pic.twitter.com/NGqgHzByDW — Geber Osorio (@OsorioGeber) April 8, 2026

Posteriormente fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt debido a la gravedad de las heridas.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que las autoridades investigan lo sucedido.