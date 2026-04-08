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Capturan a cuatro agentes de la PNC señalados de robar Q1 millón

  • Por Geber Osorio
08 de abril de 2026, 13:07
Los agentes policiales son acusados de un robo millonario. (Foto: Archivo/Soy502)

Los agentes policiales son acusados de un robo millonario. (Foto: Archivo/Soy502)

Los sospechosos habrían despojado del dinero a una persona el pasado 23 de marzo.

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El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 8 de abril sobre la captura de cuatro agentes policiales señalados de un robo millonario.

Se trata de Erick M., Byron P., Jacqueline V. y Fernando G., quienes son agentes de la División de Fuerzas Especiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC), según indicó el MP.

(Foto: MP)
(Foto: MP)

(Foto: MP)
(Foto: MP)

Se presume que, el pasado 23 de marzo, los agentes detenidos habrían despojado a una persona de Q1 millón, según las investigaciones de las autoridades.

Por lo tanto, la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente y con acompañamiento de la FEP, dirige diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a esta investigación por robo agravado.

(Foto: MP)
(Foto: MP)

Además, se incautó de momento un "colmillo" con presunta cocaína, según mencionaron las autoridades, quienes continúan con las diligencias.

(Foto: MP)
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