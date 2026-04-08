Capturan a cuatro agentes de la PNC señalados de robar Q1 millón

Los sospechosos habrían despojado del dinero a una persona el pasado 23 de marzo.
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El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 8 de abril sobre la captura de cuatro agentes policiales señalados de un robo millonario.
Se trata de Erick M., Byron P., Jacqueline V. y Fernando G., quienes son agentes de la División de Fuerzas Especiales (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC), según indicó el MP.
Se presume que, el pasado 23 de marzo, los agentes detenidos habrían despojado a una persona de Q1 millón, según las investigaciones de las autoridades.
Por lo tanto, la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango en coordinación con la Fiscalía Regional VIII Occidente y con acompañamiento de la FEP, dirige diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a esta investigación por robo agravado.
Además, se incautó de momento un "colmillo" con presunta cocaína, según mencionaron las autoridades, quienes continúan con las diligencias.