Ataque armado deja a un hombre herido en zona 7

  • Por Jessica González
19 de enero de 2026, 10:29
Un hombre presentaba varias heridas de bala. (Foto: redes sociales)

El hecho se registró frente al parque Erick Barrondo.

Así despiden a los agentes fallecidos en ataques terroristas (video)

Un hecho armado se registró este lunes 19 de enero en la 28 avenida y 14 calle, Ciudad de Plata, zona 7, frente al parque Erick Barrondo.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a un hombre que presentaba múltitples heridas de bala, quien fue trasladado a un centro hospitalario.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

(Foto: redes sociales)
Hasta ahora se desconoce la identidad de la víctima y las causas del ataque. 

