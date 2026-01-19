Ataque armado deja a un hombre herido en zona 7

El hecho se registró frente al parque Erick Barrondo.
OTRAS NOTICIAS: Así despiden a los agentes fallecidos en ataques terroristas (video)
Un hecho armado se registró este lunes 19 de enero en la 28 avenida y 14 calle, Ciudad de Plata, zona 7, frente al parque Erick Barrondo.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a un hombre que presentaba múltitples heridas de bala, quien fue trasladado a un centro hospitalario.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Hasta ahora se desconoce la identidad de la víctima y las causas del ataque.