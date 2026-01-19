Así despiden a los agentes fallecidos en ataques terroristas (video)

-

Este lunes fueron despedidos los agentes fallecidos durante los ataques terroristas registrados la mañana del domingo.

El domingo 18 de enero, se registraron 13 ataques armados simultáneos en distintos puntos del país.

Los sucesos dejaron al menos 10 personas muertas, 9 de ellos agentes de la PNC, mientras que otras 10 resultaron heridas, entre ellas ocho PNC.

Se trata de 7 hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos fueron trasladados al antiguo Palacio de la Policía Nacional, ahora Ministerio de Gobernación.

Así despiden a los agentes fallecidos tras los ataques ocurridos este domingo.



Video: Estuardo Paredes pic.twitter.com/EBBmMww60X — Soy 502 (@soy_502) January 19, 2026

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, brindó un mensaje durante la ceremonia en donde afirmó que el país está frente al crimen organizado, pero que las autoridades no se doblegarán.

Boteo calificó como "una pérdida irreparable, 9 agentes que defendieron con valentía el país" y aseguró que el personal caído representa lo mejor de la institución, valentía y compromiso. Fueron servidores públicos que murieron en el cumplimiento del deber.

También aseguró que "No habrá refugio ni tregua. El Estado de Guatemala se impondrá, no permitiremos que las pandillas condicionen al país. Nuestra respuesta será institucional".

(Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, visiblemente conmovido, también se pronunció afirmando que las familias no entregaron policías, sino entregaron a sus hijos. Por ello, "hay que recordarlos por su nombre y conmemorarlos", expresó.

"Individuos que no dudaron en dar un paso al frente"

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo, condenó el crimen, el cual calificó como "un ataque dirigido no solo contra los agentes ni contra la policía, sino contra todo el país, contra el pueblo que está cansado de los criminales".

Asimismo, describió a los fallecidos como "protectores y héroes" que no dudaron en dar un paso al frente por la nación.

"Me duele entregarle a cada una de las familias esta bandera, símbolo de la patria y del compromiso de los agentes caídos en el cumplimiento del deber", dijo.