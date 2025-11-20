Versión Impresa
Ataque armado deja un hombre fallecido y el tránsito afectado en Boca del Monte

  • Por Geber Osorio
20 de noviembre de 2025, 16:09
Un hombre ha fallecido tras un ataque armado en Boca del Monte. (Foto: Archivo/Soy502)

Un violento ataque armado se registró en Boca del Monte, Villa Canales, dejando a un hombre fallecido.

Un ataque armado se ha registrado en la 4a. avenida y 6a. calle de Boca del Monte, en Villa Canales, donde ha quedado una persona fallecida.

Por motivos que se desconocen, individuos dispararon en contra de la víctima, quien murió debido a las heridas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales ha confirmado que la víctima es un hombre, el cual aún no ha sido identificado.

La víctima presenta herida por proyectil de arma de fuego. (Foto: PMT de Villa Canales)
Debido a las diligencias que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en la escena del crimen, han cerrado el paso vehicular en la 4a. avenida.

Por lo tanto, el tránsito vehicular se ve afectado en el sector.

