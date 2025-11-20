Ataque armado deja un hombre fallecido y el tránsito afectado en Boca del Monte

Un violento ataque armado se registró en Boca del Monte, Villa Canales, dejando a un hombre fallecido.
Un ataque armado se ha registrado en la 4a. avenida y 6a. calle de Boca del Monte, en Villa Canales, donde ha quedado una persona fallecida.
Por motivos que se desconocen, individuos dispararon en contra de la víctima, quien murió debido a las heridas.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales ha confirmado que la víctima es un hombre, el cual aún no ha sido identificado.
Debido a las diligencias que realiza la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) en la escena del crimen, han cerrado el paso vehicular en la 4a. avenida.
Por lo tanto, el tránsito vehicular se ve afectado en el sector.