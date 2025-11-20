Exjugador guatemalteco es hallado sin vida

Justo Rodolfo Reyes López, conocido como "El Pescadito", exjugador del América de Salcajá, fue localizado sin vida a la orilla de un río en Quetzaltenango.
El cuerpo de Justo Rodolfo Reyes López, de 45 años, fue localizado a la orilla de un río de aguas negras que desembocan en el río Samalá.
Según el reporte preliminar de los Bomberos Municipales Departamentales, la víctima podría haber fallecido debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.
Este viernes, Quetzaltenango amaneció con 4.5 grados, de acuerdo con el Insivumeh, una disminución marcada que pudo haber sido determinante en el deceso.
José Ramón Pizabaj, integrante de los socorristas, indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que la hipotermia se perfila como la principal causa de muerte.
Reyes López, conocido en el ámbito futbolístico como "El Pescadito", fue jugador del equipo América de Salcajá.
Era originario de la ciudad capital.