Ataque armado deja a un hombre fallecido dentro de un bus en zona 12

Bomberos Municipales localizaron en el interior de un bus urbano el cuerpo de un hombre de 35 años tras ataque armado en zona 12.
OTRAS NOTICIAS: Hombre sobrevive a ataque armado en zona 6
En el bulevar Liberación y 12 avenida de la zona 12, frente a la estación de Bomberos Municipales, se reportó una persona fallecida por heridas de arma de fuego.
Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años que fue encontrado a bordo de un bus urbano, el cual el piloto estacionó de emergencia frente a la estación y solicitó ayuda para el pasajero.
Los paramédicos acudieron al llamado de auxilio, sin embargo, debido a las heridas causadas por los impactos en el tórax, el hombre ya no contaba con signos vitales.
Por el momento no se ha identificado el cuerpo y las autoridades correspondientes se encuentran en coordinación para iniciar las investigaciones necesarias.