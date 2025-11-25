Ataque armado deja a un hombre fallecido dentro de un bus en zona 12

En el bulevar Liberación y 12 avenida de la zona 12, frente a la estación de Bomberos Municipales, se reportó una persona fallecida por heridas de arma de fuego.

Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años que fue encontrado a bordo de un bus urbano, el cual el piloto estacionó de emergencia frente a la estación y solicitó ayuda para el pasajero.

Los paramédicos asistieron la emergencia, sin embargo el cuerpo no contaba con signos vitales (Foto: Bomberos Municipales)

Los paramédicos acudieron al llamado de auxilio, sin embargo, debido a las heridas causadas por los impactos en el tórax, el hombre ya no contaba con signos vitales.

Por el momento no se ha identificado el cuerpo y las autoridades correspondientes se encuentran en coordinación para iniciar las investigaciones necesarias.

El ataque a la víctima fue desde la puerta del bus urbano (Foto: Oscar Rivas / Nuestro Diario)