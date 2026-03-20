Ataque armado deja un hombre fallecido y otro herido de gravedad

Las víctimas fueron sorprendidas por hombres desconocidos.
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Un ataque armado ocurrido en la aldea El Melonar, Jutiapa, dejó un hombre fallecido y otro herido de gravedad.
En el lugar quedó muerta una de las víctimas, mientras que el sobreviviente fue atendido por los Bomberos Municipales Departamentales y llevado al hospital local.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que los hombres, que no fueron identificados, estaban en el lugar cuando fueron sorprendidos por los criminales, quienes los atacaron y huyeron en una moto.
A pocos metros del incidente quedó un carro gris, al parecer del fallecido, pero aún no se ha logrado establecer esta versión, pues según los residentes, estas personas no son del sector.